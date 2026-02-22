Carro com danos consideráveis após colisão e fuga em Santa Cruz

Um carro sofreu danos consideráveis, após uma colisão, quando se encontrava estacionado na Estrada de Santa Catarina, em Santa Cruz, atrás do Aeroporto da Madeira. Os donos pedem ajuda para identificar a outra viatura envolvida no acidente.

Segundo a proprietária, o veículo pertence a uma empresa de rent-a-car e foi deixado nesse parque de estacionamento pelas 19 horas de sábado. Esta manhã, quando os donos se deslocaram ao local para o recolher e entregar aos clientes, por volta das 8h30, encontraram o carro já danificado.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local, a fim de tomar conta da ocorrência. No entanto, até ao momento, não foi possível identificar a viatura que terá colidido no carro estacionado. Os proprietários pedem informações sobre o acidente, até porque esta é uma estrada bastante movimentada. As informações podem ser comunicadas à PSP.