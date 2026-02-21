'MSC Musica' desembarca 380 passageiros e acolhe outras 331 pessoas
O navio 'MSC Musica' encontra-se no Funchal para a já habitual operação de turnaround, ou seja, de fim e início de uma nova viagem. No total, vai proceder a 380 desembarques e 331 embarques de passageiros, tendo partida prevista para as 17 horas, rumo a Santa Cruz de Tenerife.
O navio chegou este sábado, por volta das 8 horas, com 3.603 pessoas, sendo 941 tripulantes e 2.662 passageiros. Está a realizar cruzeiros de sete dias pelo itinerário da Cruise Atlantic Islands. A viagem que hoje termina teve início no passado sábado, no Funchal, e visitou as ilhas de Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma e Gran Canaria.
Para amanhã, domingo, estão previstas as escalas do 'Costa Fortuna', que também realiza um pequeno turnaround, e do 'Wind Star'