CNF traz duas medalhas de bronze do Campeonato Nacional de Juniores

Dos quatro judocas do Clube Naval do Funchal (CNF) que estiveram no Campeonato Nacional de Juniores, dois tiveram "grande destaque", tendo conquistado "duas medalhas de bronze numa prova marcada por elevado nível competitivo", informa o clube.

"Os atletas Martim Nicola e Henrique Serpa alcançaram o 3.º lugar nas respetivas categorias, trazendo o bronze ao peito após prestações de enorme qualidade, tendo ambos, perdido apenas um combate ao longo de toda a competição", acrescenta.

No caso de Martim Nicola, "a competir na categoria de - 60 kg, garantiu o 3.º lugar no Campeonato Nacional de Juniores, confirmando o excelente trabalho desenvolvido ao longo da época".

Já Henrique Serpa, "apesar de ainda pertencer ao escalão de cadetes, entrou em prova no escalão de juniores e conseguiu também alcançar a medalha de bronze, demonstrando grande maturidade competitiva e elevado potencial", elogia o clube.

Quanto a Gabriel Silva, apesar de ter vencido o seu primeiro combate, "acabou por ceder no segundo, ficando fora da luta pelas medalhas" e, também, Francisco Figueira "marcou presença na competição, não conseguindo, desta vez, atingir o pódio".

De referir que "o Clube Naval do Funchal esteve igualmente representado na arbitragem pelos árbitros Diogo Cró Rodrigues e Ricardo Bastos, reforçando a presença do CNF em várias vertentes da competição", destacando o clube que "este desempenho reflete o bom trabalho que tem sido desenvolvido" na instituição eclética com quase 74 anos, "tanto na formação como na competição, consolidando o seu prestígio a nível nacional", conclui.