Cortejo Folião abriu tarde de festa

O Cortejo Folião da Festa dos Compadres 2026 terminou há momentos nas ruas de Santana, encerrando o primeiro dos dois desfiles principais da festa com a tradicional Comadre Gigante e o Compadre Anão.

Participaram centenas de figurantes, entre os quais muitas crianças das escolas do concelho de Santana e ainda a escola do Porto da Cruz e os vários edifícios da Escola B+S c/PE/C Bispo D. Manuel F. Cabral, que apresentaram temas como “É urgente a Paz”, “O tempo em movimento”, “O mundo colorido da Abelha Maia”, “A magia da montanha” e “A Ceifa do Trigo”.

Também estiveram presentes a Banda Filarmónica do Faial e outros figurantes, incluindo elementos agrupados sob o nome de Elodie Silva. O desfile manteve o espírito de festa, cor e sátira que caracteriza a tradição, abrindo agora caminho para o Cortejo Etnográfico, que se segue e reúne entidades e associações sócio-culturais, com destaque para as Casas do Povo do concelho de Santana.