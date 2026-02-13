Cortejo de Carnaval anima Santa Cruz com 800 foliões no domingo

A Casa do Povo de Santa Cruz organiza, no próximo domingo, 15 de Fevereiro, o tradicional Cortejo de Carnaval na cidade, iniciativa que deverá reunir cerca de 800 foliões, distribuídos por nove trupes.

O desfile tem início marcado para as 17 horas e contará com a participação de escolas, instituições e associações da Região. Entre os grupos confirmados estão: o Grupo Profissional de Dança Sweetdancers, a Associação de Animação Geringonça, a Fitness Team, a Associação Recreativa da Achada de Gaula – Malta do Furor, o Centro Comunitário da Nogueira e CACI, o grupo Poeira D’Enigmas, a Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, a Rosa Flor Associação e o Reino dos Sonhos, além de participantes individuais que prometem animar o percurso.

À semelhança da edição anterior, será promovido um concurso que distinguirá os três melhores “trapalhões”, com prémios patrocinados pela Rota dos Sabores, VMT Madeira – Catamaran Trips e DJ SIL.

A concentração dos participantes está marcada para a Rua Bela de São José, junto à Casa da Cultura. O cortejo seguirá, depois, pela Rua do Ribeirinho, Rua da Praia, Rua Nova de São Fernando e Rua 17 de Junho, terminando na Praça Dr. João Abel de Freitas.

Após o desfile, a animação prossegue com música a cargo do DJ SIL.

O evento conta com o apoio da Secretaria Regional da Agricultura e Pescas, da Câmara Municipal de Santa Cruz, da Junta de Freguesia de Santa Cruz, da Empresa de Cervejas da Madeira, da VMT Madeira e do DJ SIL.