Milhares acompanham cortejos em Santana
Cerca de mil figurantes animam tarde de sol
São milhares os espectadores que se distribuem ao longo das ruas centrais de Santana para assistir aos tradicionais cortejos da Festa dos Compadres, numa tarde marcada pelo sol e por temperaturas amenas.
O Cortejo Folião abriu a tarde festiva, reunindo cerca de mil figurantes. Entre eles destacam-se muitas crianças das escolas do concelho, e ainda com a participação acrescida da escola do Porto da Cruz, reforçando o envolvimento da comunidade educativa na celebração.
Segue-se o Cortejo Etnográfico, que conta com a participação de diversas entidades e associações sócio-culturais, com destaque para as Casas do Povo do concelho de Santana, que apresentam quadros inspirados nos usos e costumes de outros tempos.
Ao longo de todo o percurso, o muito público regista o momento, enquanto na Praça da Cidade muitos já “guardam lugar” para o Julgamento dos Compadres, que terá lugar após os cortejos e constitui um dos momentos mais aguardados da festa.