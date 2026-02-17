Reveja aqui alguns momentos do cortejo Trapalhão desta terça-feira de Carnaval no Funchal

O cortejo Trapalhão deste ano levou cerca de 300 mascarados à Avenida do Mar. O desfile contou com muito público a assistir, pese embora os foliões tenham sido em menor número, em comparação com os cerca de 600 inscritos da edição do ano passado.

Ainda assim, o público, sobretudo madeirenses, estava satisfeito com a qualidade dos disfarces, embora a sátira social e política fosse pouca.

Reveja aqui alguns dos momentos deste cortejo, pela lente do repórter de imagem da ASPRESS, Rui Silva.