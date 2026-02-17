Cerca de 300 foliões já desfilam no Trapalhão

São cerca de 300 os foliões que já desfilam no Cortejo Trapalhão deste ano, repartidos pelas diferentes modalidades de participação.

Miguel Albuquerque não esconde a menor participação neste que é um dos mais tradicionais desfiles desta quadra. O presidente do Governo Regional aponta a necessidade de concertação com as Câmaras Municipais da Região para que a sobreposição de desfiles um pouco por toda a ilha não contribua para a dispersão de participantes.

Sobre o desfile de Sábado, olhando às críticas que evidenciam a morosidade do cortejo, Miguel Albuquerque diz não haver muito a fazer, pois entende não ser possível limitar muito mais a participação das pessoas.

Depois do desfile segue-se a cerimónia de entrega de prémios, a ter lugar pelas 18 horas, na Placa Central da Avenida Arriaga.