Santa Cruz reforça investimento na limpeza urbana

Numa reunião com uma extensa Ordem de Trabalhos, a Câmara Municipal de Santa Cruz aprovou esta quinta-feira, 19 de Fevereiro, um reforço do investimento em limpeza urbana, através dos contratos interadministrativos com as juntas de freguesia.

Em nota emitida, a autarquia destaca que se trata de um investimento total de cerca de 355 mil euros, o que representa um acréscimo de 100 mil euros relativamente aos contratos anteriores.

Na reunião semanal de hoje foi ainda aprovada a inclusão do saldo de gerência no Orçamento de 2026. A presidente do Município, Élia Ascensão, destacou que os 13 milhões vão servir para investimento "em áreas prioritárias", tais como o combate às perdas de água, a expansão da rede de saneamento e os apoios sociais.

Foram também aprovadas várias outras propostas, tal como o novo Regulamento da Protecção Civil Municipal e a respectiva Taxa Municipal de Protecção Civil. A este propósito, a presidente salientou que espera que com a ocorrência de eventos climáticos extremos, como os que tiveram lugar no continente português, exista agora "uma maior sensibilização para a necessidade de uma protecção civil mais organizada e para a necessidade de procurar novas fontes alternativas de financiamento".