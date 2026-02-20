Jovem motociclista ferido após colisão com carro

Um jovem motociclista de 19 anos ficou ontem ferido, após a moto que conduzia ter colidido com uma viatura ligeira no cruzamento do Pico das Romeiras, mais precisamente na Estrada Comandante Camacho de Freitas, no Funchal.

Apesar do aparato e de ter sido preciso socorro dos Bombeiros Sapadores do Funchal, com uma ambulância e respectiva tripulação, o ferido do acidente apenas terá magoado alguns dedos das mãos.

o acidente que deu-se pouco depois das 20h30.