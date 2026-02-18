Jovem resgatado do mar sem sinais vitais em Santa Cruz

Um jovem foi, esta tarde, resgastado do mar sem sinais vitais, numa ocorrência que, inicialmente, mobilizou os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, após alerta da Serviço Regional de Protecção Civil.

Segundo foi possível apurar pelo DIÁRIO, o jovem integrava um grupo de quatro pessoas que se encontravam no local, divididos dois a dois. Um deles apercebeu-se de que a vítima estava já no mar, de barriga para cima, aparentemente inanimado. Sem conseguir alcançá-lo, saiu da zona costeira para pedir auxílio.

Os meios de socorro foram de imediato accionados e a a ocorrência está agora sob responsabilidade da Autoridade Marítima Nacional.

Contactado pelo DIÁRIO, o Capitão do Porto do Funchal, Bruno Teles, adiantou que a situação está, neste momento, a ser apurada, sem mais detalhes.