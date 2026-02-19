 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Acidente na Via Rápida provoca danos materiais e trânsito

None
Foto DR

Duas viaturas ligeiras colidiram ao final da tarde desta quinta-feira, 19 de Fevereiro, junto ao nó da Ponte dos Frades da Via Rápida, no sentido Ribeira Brava - Funchal. 

Segundo foi possível apurar, do acidente não resultaram feridos, apenas danos materiais e algum congestionamento automóvel, conforme constatam as imagens. 

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo