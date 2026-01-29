Homem encontrado morto junto ao Madeira Tecnopolo
Um homem, com cerca de 40 anos, foi encontrado morto, esta manhã, na via pública nas imediações do Madeira Tecnopolo, no Funchal.
Segundo foi possível apurar, tudo indica que o homem terá caído, não existindo, para já, indícios de crime nem de que tenha sido vítima de doença súbita.
A PSP, a EMIR e os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados para o local, por volta das seis horas da manhã, mas à chegada já o homem se encontrava sem vida.
