Alegada condução sob efeito de álcool motiva capotamento

O capotamento lateral de uma viatura ligeira ocorrido esta madrugada na rotunda do Hospital, no Funchal, está agora a ser alvo de averiguações adicionais por parte das autoridades.

O despiste ocorreu pelas 05h30, tendo mobilizado três viaturas e 11 operacionais dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

À chegada ao local, o condutor, um homem na casa dos 30 anos, já se encontrava fora da viatura, da qual saiu pelos próprios meios. Apesar da violência do embate, não foram registados feridos graves, embora o automóvel tenha sofrido danos avultados.

Segundo foi possível aferir, a viatura terá entrado na rotunda a partir da Avenida Luís de Camões, seguindo em frente e acabando por capotar na zona do jardim no centro.

As autoridades suspeitam da possibilidade de o condutor ter adormecido ao volante, existindo também suspeitas de que poderia estar sob o efeito do álcool, por apresentar sinais compatíveis com embriaguez.

Devido à gravidade dos ferimentos localizados na zona da boca, o condutor ficou impossibilitado de realizar o teste de alcoolémia no local.

Já no hospital foi efectuada uma colheita de sangue, cuja análise laboratorial permitirá determinar a eventual taxa de álcool no sangue. Só após esse resultado será possível apurar se se trata de crime por condução sob o efeito do álcool, de uma infracção contraordenacional ou se as suspeitas iniciais não se confirmam.