Incêndio em pavilhão destrói 12 carros de golfe na ilha de São Miguel
Um incêndio que atingiu hoje um pavilhão no Campo de Golfe Furnas, na ilha de São Miguel, destruiu 12 carros de golfe e causou prejuízos avaliados em 200 mil euros, segundo fontes da empresa e dos bombeiros.
O comandante dos Bombeiros Voluntários da Povoação, Ruben Franco, disse à agência Lusa que o incêndio "destruiu o interior de um pavilhão onde estavam armazenados carros de golfe, sacos com tacos e bolas", entre outros equipamentos.
"O que estava no interior ficou praticamente tudo destruído. O edifício ficou inteiro, está danificado, os rebocos é que caíram com o calor", descreveu.
Ruben Franco admitiu que os prejuízos causados pelo sinistro, que foi declarado pelas 08:10 locais (mais um hora em Lisboa) e dado como extinto pelas 10:00 locais, "devem ser consideráveis".
"Por alto, contando com os equipamentos e com a estrutura do edifício [o prejuízo] deve rondar os 200 mil euros", admitiu à Lusa Aida Amaral, da administração da Ilhas de Valor, empresa pública que tutela o Campo de Golfe Furnas, no concelho açoriano da Povoação.
A responsável explicou que o incêndio atingiu a 'Casa dos Buggies', onde estavam aparcados 12 veículos de golfe ('buggies') e se encontravam baterias, condensadores elétricos e equipamentos de aluguer para os jogadores (sacos, tacos, 'trolleys', bolas, etc.).
Aida Amaral indicou que as causas do incêndio são desconhecidas, estando os prejuízos cobertos pelo seguro.
Devido ao incêndio, o Campo de Golfe Furnas cancelou hoje o seu funcionamento e irá reabrir na quarta-feira, "dentro da normalidade possível", disse.
Para o incêndio foram mobilizados 11 elementos dos Bombeiros Voluntários da Povoação, apoiados por quatro viaturas, e dois elementos da corporação dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, com uma viatura.
A Polícia de Segurança Pública (PSP) também esteve no local, com dois elementos.