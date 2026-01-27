Militar encontrado morto após curso de Operações Especiais em rio de Lamego

Um alferes de Infantaria que estava desaparecido desde segunda-feira à noite na sequência de um incidente ocorrido durante a frequência do Curso de Operações Especiais, no rio Balsemão, em Lamego, foi encontrado morto, informou hoje o Exército.

Em comunicado, o Exército referiu que determinou "a abertura de um processo de averiguações para apurar todas as circunstâncias do ocorrido, em articulação com as autoridades competentes, tendo a Polícia Judiciária Militar (PJM) sido informada".

Natural de Mafra, o alferes de Infantaria João Rafael Paulino dos Santos Cardoso estava a frequentar o Curso de Operações Especiais, no rio Balsemão, na região de Penude, concelho de Lamego, distrito de Viseu.

"Foram ativados os mecanismos de apoio à família do militar, incluindo acompanhamento psicológico", acrescentou o Exército, que "lamenta profundamente o sucedido".

Fonte do Comando Sub-regional do Douro disse à agência Lusa que o alerta para o desaparecimento foi dado às 23:39 de segunda-feira, tendo as buscas decorrido durante toda a noite e início da manhã de hoje, dificultadas pela corrente "muito forte" da água do rio.

A mesma fonte referiu que o corpo foi encontrado às 08:50 de hoje e que estão no local 31 operacionais e onze viaturas dos bombeiros, da Proteção Civil Municipal e da GNR.