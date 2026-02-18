Um ferido na sequência de um capotamento nas Courelas
Um despiste seguido de capotamento provocou um ferido, esta tarde, no Caminho das Courelas, no Funchal.
O alerta foi dado à corporação dos Bombeiros Sapadores do Funchal, às 15h48, que, para o local, mobilizaram 12 elementos apoiados por quatro viaturas.
A vítima, do sexo feminino, apresentava uma suspeita de fractura num dos membros superiores e num dos pulsos, com escoriações devido ao cinto de segurança.
O transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça ficou a cargo da equipa médica.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo