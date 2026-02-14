Incêndio em oficina sem feridos no Funchal

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados na madrugada deste sábado, pelas 1h55, para um incêndio numa oficina situada na Travessa dos Três Paus.

Segundo fonte dos Sapadores do Funchal, o fogo terá tido origem num equipamento existente no interior do espaço. Quando os operacionais chegaram ao local, a situação encontrava se já controlada por populares, tendo sido realizados trabalhos de rescaldo para eliminar qualquer risco de reacendimento.

De acordo com a mesma fonte da corporação não houve feridos a lamentar.