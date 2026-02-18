Bombeiros combatem incêndio em mato na Camacha

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz estão, neste momento, a proceder à fase de rescaldo de um incêndio que deflagrou num terreno agrícola, no Caminho do Ribeiro Serrão, na Camacha.

Para a ocorrência, foram mobilizados duas viaturas com sete operacionais, sendo para já desconhecidas a origens deste incêndio. De momento, não há registo de feridos nem de danos materiais.