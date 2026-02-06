Suspeita de incêndio em chaminé mobiliza bombeiros no Funchal
Uma suspeita de incêndio numa chaminé de um restaurante na Rua de Santa Maria, no Funchal, mobilizou a corporação dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, há instantes.
Segundo o que o DIÁRIO apurou, a ocorrência esteve relacionada com um fumo a sair da chaminé e, neste momento, encontram-se nove operacionais no local.
