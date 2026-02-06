 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Suspeita de incêndio em chaminé mobiliza bombeiros no Funchal

None
Foto Google Maps

Uma suspeita de incêndio numa chaminé de um restaurante na Rua de Santa Maria, no Funchal, mobilizou a corporação dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, há instantes.

Segundo o que o DIÁRIO apurou, a ocorrência esteve relacionada com um fumo a sair da chaminé e, neste momento, encontram-se nove operacionais no local.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo