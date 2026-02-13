Bombeiros realizam simulacro de incêndio em hotel
Os Bombeiros Sapadores do Funchal estiveram esta manhã, pelas 11 horas, a realizar um simulacro de incêndio no hotel Quinta da Casa Branca, na Rua da Casa Branca, no Funchal.
O exercício simulou um incêndio na zona da lavandaria que resultou em uma vítima.
A corporação mobilizou quatro meios e 12 elementos para o simulacro.
