Bombeiros realizam simulacro de incêndio em hotel

Os Bombeiros Sapadores do Funchal estiveram esta manhã, pelas 11 horas, a realizar um simulacro de incêndio no hotel Quinta da Casa Branca, na Rua da Casa Branca, no Funchal.

O exercício simulou um incêndio na zona da lavandaria que resultou em uma vítima.

A corporação mobilizou quatro meios e 12 elementos para o simulacro.