Suspeita de incêndio mobiliza bombeiros esta manhã

Uma suspeita de incêndio nas imediações do Caminho da Bica de Pau, em São Gonçalo, no Funchal, mobilizou a corporação dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, esta manhã.

Na chegada ao local, a equipa percebeu que seria o proprietário de um terreno apenas a queimar resíduos, não havendo registo de feridos, nem danos materiais.

Foram accionados, para a ocorrência, cerca de sete operacionais.