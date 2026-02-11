Suspeita de incêndio mobiliza bombeiros esta manhã
Uma suspeita de incêndio nas imediações do Caminho da Bica de Pau, em São Gonçalo, no Funchal, mobilizou a corporação dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, esta manhã.
Na chegada ao local, a equipa percebeu que seria o proprietário de um terreno apenas a queimar resíduos, não havendo registo de feridos, nem danos materiais.
Foram accionados, para a ocorrência, cerca de sete operacionais.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo