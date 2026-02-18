Acidente nos Viveiros provoca caos no trânsito

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados, ao início da tarde hoje, para um despiste, nas imediações do supermercado Continente, nos Viveiros, Funchal.

Segundo o que o DIÁRIO apurou, a condutora já se encontrava fora da viatura quando os operacionais chegaram ao local, com duas viaturas.

A PSP esteve presente no local a repor o normal funcionamento da circulação rodoviária.

Não foi possível aferir se há registo de feridos.