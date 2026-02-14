Acidente na via rápida em São Pedro provoca ferido grave

Um acidente rodoviário ocorrido há pouco na via rápida, na zona de São Pedro, no concelho de Santa Cruz, no sentido Santa Cruz Machico, provocou pelo menos um ferido em estado considerado grave.

Segundo as informações disponíveis, o sinistro mobilizou vários meios de socorro, entre os quais os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, a Equipa Médica de Intervenção Rápida, a Polícia de Segurança Pública e equipas da Vialitoral, que asseguram a assistência no local e a gestão da circulação.

O ferido está a receber assistência pré hospitalar, não sendo ainda conhecidos pormenores sobre as circunstâncias do acidente nem sobre o número total de viaturas envolvidas.

A ocorrência está a condicionar o trânsito naquela via, com constrangimentos na circulação no sentido Santa Cruz Machico, pelo que é recomendada prudência aos condutores que circulam na zona.

As autoridades encontram se a apurar as causas do acidente.