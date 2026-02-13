Acidente na via rápida deixa trânsito congestionado
Um acidente na via rápida, esta manhã, está a congestionar a circulação automóvel no Funchal.
Segundo a aplicação ‘Info Vias’, que dá conta da ocorrência do sinistro, este ocorreu no sentido Ribeira Brava–Funchal, no sublanço Santo António–Santa Luzia.
Ao que foi possível aferir, não há feridos a registar, visto que nenhuma corporação de bombeiros do Funchal foi acionada para o local.
Ainda assim, a circulação automóvel encontra-se complicada entre o km 15.6 e o km 17.2.
