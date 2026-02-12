Acidente envolve três viaturas nos Viveiros e causa caos no trânsito

O trânsito nesta quinta-feira promete complicações, uma vez houve um acidente na zona dos Viveiros envolvendo pelo menos três viaturas, o que está também a condicionar o trânsito ao longo da Via Rápida.

O congestionamento começou hoje antes das 7h30, com esse acidente fora da Via Rápida, que segundo pudemos apurar está a condicionar fortemente toda a zona da rotunda, entradas e saídas da Via Rápida.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal e Voluntários Madeirenses não foram chamados ao local, pelo que se tratará apenas de chapa batida e uma enorme confusão no tráfego.

Esse, além do habitual congestionamento devido a tráfego intenso, com cerca de 5 km de extensão no sentido Machico - Ribeira Brava, acontecendo já também congestionamento no sentido oposto, a partir da subida de Santa Rita.