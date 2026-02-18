Queimada num terreno mobiliza bombeiros no Jardim da Serra
Uma queimada num terreno agrícola, na Vereda da Pereira, no Jardim da Serra, esta manhã, motivou a mobilização dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.
Na chegada ao local, as chamas foram prontamente extintas, sem registo de feridos ou danos materiais.
A corporação mobilizou um meio com três operacionais.
