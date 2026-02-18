 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Queimada num terreno mobiliza bombeiros no Jardim da Serra

None
Google Maps

Uma queimada num terreno agrícola, na Vereda da Pereira, no Jardim da Serra, esta manhã, motivou a mobilização dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

Na chegada ao local, as chamas foram prontamente extintas, sem registo de feridos ou danos materiais.

A corporação mobilizou um meio com três operacionais.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo