Incêndio rodoviário mobiliza meios para os Prazeres

Um incêndio rodoviário foi registado esta tarde, pelas 16h15, na zona do Abrigo dos Prazeres, na Estrada dos Prazeres, no concelho da Calheta, de acordo com informação que conseguimos apurar.

Para já não são conhecidos pormenores sobre a origem da ocorrência nem sobre eventuais vítimas ou viaturas envolvidas, estando os meios de emergência a acompanhar a situação no local.

O alerta levou à activação dos dispositivos de resposta, numa zona onde a circulação poderá sofrer condicionamentos enquanto decorrem as operações.