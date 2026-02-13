São Vicente volta a celebrar Carnaval com cerca de 500 foliões

A vila de São Vicente voltou a encher-se de cor, música e boa disposição com o regresso do desfile de Carnaval, após um interregno que reforçou a expectativa em torno desta celebração.

Segundo nota à imprensa, o evento reuniu cerca de 500 foliões, que proporcionaram uma manhã animada e devolveram às ruas a energia característica desta quadra festiva.

Em representação de várias instituições e associações do concelho, o desfile destacou-se pela criatividade e entrega de todos os participantes.

O Centro Social e Paroquial do Bom Jesus de Ponta Delgada apresentou o tema 'Contadores de Histórias'. O Centro Paroquial de São Vicente participou com o tema 'Os Cozinheiros'. O CACI de São Vicente levou à rua a coreografia 'Diversidade que Floresce'. A Casa do Povo de Boaventura integrou o desfile com o tema 'Hippies Paz e Amor'.

A Casa do Povo de Ponta Delgada apresentou a coreografia 'Onda de Calor', integrada nas comemorações dos 50 anos da Autonomia. A ADENORMA marcou presença com o tema 'Oficina das Dores', acompanhada pelos subgrupos 'Modo Poupança de Energia', 'Farmácia Ambulante' e 'Relógios Humanos'.

As crianças da Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche Dona Lucinda Andrade apresentaram-se com tema livre, dando asas à imaginação. Princesas, polícias, super-heróis e muitas outras personagens deram vida à imaginação dos participantes mais jovens.