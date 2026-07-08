O verão desafia-nos a cuidar melhor do que é de todos

O verão é, por excelência, uma época de encontro, convívio e aproveitamento dos nossos espaços públicos. Praças, jardins, parques, praias, levadas e caminhos tornam-se locais de lazer para residentes e visitantes. Mas esta é também a altura do ano em que se colocam maiores desafios à gestão dos recursos, em particular da água, do ambiente e da manutenção das infraestruturas.

Enquanto vereador com os pelouros das Obras, Ambiente, Águas e Saneamento, considero que esta é uma oportunidade para refletirmos sobre a importância da responsabilidade partilhada. O trabalho desenvolvido pelos serviços municipais é permanente: manutenção das redes de abastecimento e saneamento, limpeza dos espaços públicos, conservação de jardins, reparação de equipamentos e resposta às ocorrências que surgem diariamente. No entanto, o sucesso deste trabalho depende também da colaboração de cada cidadão.

A água é um recurso essencial e finito. Apesar de vivermos numa região privilegiada, isso não significa que a sua utilização deva ser feita sem critério. Pequenos gestos, como evitar desperdícios, reparar fugas, utilizar a água de forma eficiente na rega ou reduzir consumos desnecessários, fazem uma diferença significativa quando multiplicados por toda a comunidade.

Também os espaços públicos merecem o nosso respeito. Um jardim limpo, uma rua cuidada ou um parque bem conservado não são apenas o resultado do investimento municipal; refletem igualmente o civismo de quem os utiliza. Depositar corretamente os resíduos, respeitar o mobiliário urbano e preservar as zonas verdes são atitudes simples que valorizam a qualidade de vida de todos.

O verão traz igualmente um aumento da atividade turística. Receber bem quem nos visita passa por apresentar um concelho cuidado, organizado e ambientalmente responsável. Esta é uma responsabilidade que pertence à autarquia, mas também a cada residente, comerciante e visitante.

Continuaremos a investir na melhoria das infraestruturas, na modernização das redes de água e saneamento, na valorização dos espaços verdes e na execução de obras que contribuam para um concelho mais sustentável, seguro e preparado para o futuro. Mas nenhuma obra é tão importante quanto a construção de uma verdadeira cultura de cidadania e de respeito pelo bem comum.

Que este verão seja vivido com alegria, mas também com consciência. Porque cuidar da água, do ambiente e dos espaços públicos é cuidar da nossa terra e garantir que as próximas gerações possam desfrutar da mesma qualidade de vida que hoje valorizamos.

O futuro constrói-se todos os dias, e constrói-se com pequenas atitudes que fazem uma grande diferença.