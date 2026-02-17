Seis distritos do litoral norte e centro sob aviso amarelo para agitação marítima

Seis distritos do litoral norte e centro de Portugal vão estar na quarta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima, disse hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com uma nota hoje divulgada, o IPMA refere que os distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar entre as 21:00 de quarta-feira e as 12:00 de quinta-feira sob aviso amarelo.

Segundo a informação avançada estão previstas ondas de noroeste que podem chegar aos cinco metros de altura.

O aviso amarelo é o primeiro níel de alerta numa escala de três (amarelo, laranja, vermelho) emitida pelo IPMA.

Significa que existe uma situação de risco para atividades dependentes do tempo, sendo caracterizado por risco moderado.

A chuva vai manter-se em Portugal continental até quinta-feira, principalmente nas regiões do norte e centro, mas nada de muito gravoso, segundo a meteorologista Cristina Simões, adiantando que o próximo fim de semana já será de sol.

"Vamos continuar com precipitação nas regiões do norte e centro. Não é uma situação de nada muito gravoso, no entanto sempre com alguma precipitação. Vão passando algumas superfícies frontais a afetar principalmente o norte e centro. A região sul mais protegida pelo anticiclone, que já está mais perto do continente", disse à Lusa Cristina Simões.

De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), na quarta-feira "passa a superfície frontal de norte para sul, deve chegar ao Alentejo com períodos de chuva fraca, mas sempre no Minho e Douro litoral mais intensa. Ao ir para sul vai perdendo atividade, com chuva fraca".

Segundo Cristina Simões, esta situação com ocorrência de chuva e aguaceiros vão manter-se até quinta-feira, que poderão ser de neve na Serra da Estrela.