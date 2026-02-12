Capitania do Porto do Funchal emite aviso de agitação marítima forte para a Madeira

A Capitania do Porto do Funchal emitiu esta quinta-feira, 12 de Fevereiro, um aviso de agitação marítima forte para o arquipélago da Madeira, com base na informação meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), válida até às 18 horas de amanhã.

Está previsto vento de oeste/sudoeste fresco a muito fresco, com velocidades entre os 31 e os 50 km/h, tornando-se gradualmente de oeste/noroeste. A visibilidade deverá ser, em geral, boa, podendo ser por vezes moderada.

Quanto à ondulação, na costa norte são esperadas ondas de noroeste entre os 2,5 e os 3,5 metros, com aumento para 3 a 4 metros a partir da manhã de sexta-feira. Na costa sul, a previsão aponta para ondas de sudoeste entre 1,5 e 2 metros, podendo atingir 2 a 3 metros na zona oeste.

Perante estas condições, a Capitania do Porto do Funchal recomenda cuidados acrescidos à comunidade marítima e à população em geral, nomeadamente no reforço da amarração e da vigilância de embarcações atracadas ou fundeadas. É também aconselhado evitar passeios junto ao mar e em zonas expostas à agitação marítima, como molhes, arribas e praias, devido ao risco de ser surpreendido por ondas.

A Capitania do Porto do Funchal desaconselha ainda a prática da pesca lúdica, em especial em zonas de falésias e áreas frequentemente atingidas pela rebentação, alertando para o perigo de o mar alcançar locais aparentemente seguros.