Capitania actualiza aviso de agitação marítima forte e cancela aviso de vento forte

A Capitania do Porto do Funchal actualizou o aviso de agitação marítima forte até às 18 horas de amanhã, 8 de Fevereiro, e cancelou o aviso de vento forte.

O vento soprará fresco a muito fresco, com rajadas entre 38 a 50 km/h, tornando-se moderado a fresco, entre 29 a 38 km/h, a partir do meio da noite. A visibilidade será boa a moderada. A ondulação na costa norte apresentará ondas NW de 4 a 5 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 3 metros, enquanto na costa sul as ondas W/SW terão 2 a 3 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros, exceto na parte oeste da ilha da Madeira, onde se prevê ondulação de 3 a 4 metros, diminuindo gradualmente para 1,5 a 2,5 metros.

Recomenda à comunidade marítima e à população em geral que reforcem a amarração e mantenham vigilância apertada das embarcações atracadas ou fundeadas, evitando passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, como molhes, arribas e praias, para não serem surpreendidos por ondas. Deve também evitar a prática de pesca lúdica, especialmente junto a falésias e zonas de arriba, pois o mar pode atingir áreas aparentemente seguras.