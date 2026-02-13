Capitania volta a prolongar aviso de agitação marítima forte na Madeira

A Capitania do Porto do Funchal actualizou o aviso de agitação marítima forte para o arquipélago, na sequência da informação meteorológica transmitida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O alerta mantém-se assim até às 18 horas deste sábado, abrangendo toda a orla marítima da Região.

De acordo com o aviso, o vento será "norte fresco (31 a 39 km/h) a muito fresco (40 a 50 km/h), tornando-se gradualmente nordeste moderado (20 a 30 km/h) a fresco (31 a 39 km/h) a partir do início da manhã".

A visibilidade será "boa".

Quanto à ondulação são esperadas ondas de "de noroeste com 3 a 4 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 3 metros" na Costa Norte. Já para a Costa Sul as ondas devem ser de "sudoeste com 1 a 2 metros, sendo 2 a 3 metros na parte oeste da Ilha da Madeira no início".

A Capitania do Funchal recomenda a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente:

- Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

- Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de protecção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;

- Não praticar a actividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.