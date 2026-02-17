Orquestra de Bandolins da Madeira dá concerto no Teatro Municipal Baltazar Dias

A Associação Recreio Musical União da Mocidade (RMUM) comemora o 113.° aniversário com um Concerto Especial da Orquestra de Bandolins da Madeira (OBM), no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Amanhã, 18 de Fevereiro, às 20 horas, a OBM apresentará um espectáculo, com o bandolinista Fernando Dalcin, sob a direcção artística do maestro André Martins.

As festividades continuam no dia 22 de Fevereiro, domingo, onde será realizada uma missa na Igreja Paroquial de São Roque, às 10h30, com a participação especial do Grupo Coral LuxAeterna, com acompanhamento da Orquestra de Bandolins da Madeira.

Segundo nota à imprensa, "este aniversário é uma oportunidade para reflectir sobre o legado e as realizações da Associação RMUM e Orquestra de Bandolins da Madeira na promoção da cultura madeirense".