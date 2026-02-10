ANSA/Orquestra Clássica da Madeira apresenta Quinteto de Sopros 'Atlântida' no Reid's

A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira apresenta, hoje, 10 de Fevereiro, pelas 21h30, o Quinteto de Sopros 'Atlântida' no Reid's Palace A Belmond Hotel.

Para este concerto, o Quinteto de Sopros 'Atlântida' irá interpretar três belíssimas obras: a primeira obra do período clássico o Quinteto em mi bemol maior, Op. 88 Nr. 2 do compositor Anton Reicha, que nasceu em Praga República Checa e se naturalizou francês, foi um compositor prolífico, escreveu em praticamente todos os gêneros, sendo a música de câmara uma parte muito importante de sua obra, tendo popularizado a música da câmara para sopros. Seguir-se-ão duas obras do período moderno, o Quinteto em la bemol maior, Op. 14 do inglês Gustav Holst, homem modesto, que ao longo dos anos o seu envolvimento com a cultura indiana o levou à criação de um impressionante conjunto de diversas obras; e as Cinco Danças fáceis do compositor húngaro Denes Agay, trata-se de um conjunto de cinco pequenas danças de caráter leve e humoral, provenientes de diferentes culturas e na sua escrita o compositor faz por evidenciar as diferentes valências de cada instrumento que constitui o quinteto de sopros". Director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes

O Quinteto de Sopros 'Atlântida' é constituído por instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira dos naipes dos sopros. Tendo-se apresentado ao longo das últimas décadas nas várias temporadas da Orquestra Clássica da Madeira, possui no seu vasto repertório obras de vários compositores regionais, nacionais e internacionais, assim como adaptações e arranjos de obras de referência dos vários períodos da história da música.

"Os seus concertos pautam-se pelas leituras fiéis ao texto, proporcionando momentos de alto nível artístico ao seu público, assim como momentos de descontração com repertórios mais ligeiros que também integram os seus programas", diz Norberto Gomes.

Do quinteto fazem parte Pedro Camacho na flauta, Andreia Castro no oboé, José Barros no clarinete, Manuel Balbino no fagote e Rúben Silva na trompa.

Os bilhetes custam 20 euros, podendo ser adquiridos na recepção do Reid´s Palace A Belmond Hotel.