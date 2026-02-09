Judoca Lucas Baltazar representa Portugal na Taça da Europa de Cadetes

Lucas Baltazar, judoca e atleta do Clube Naval do Funchal, foi convocado para representar a Seleção Nacional na Taça da Europa de Cadetes, que terá lugar em Roma, Itália.

Esta convocatória surge na sequência do "excelente desempenho" do jovem atleta no Campeonato Nacional de Cadetes, onde se sagrou Campeão Nacional, "confirmando o seu talento e consistência competitiva ao mais alto nível", refere uma nota do clube.

E conta: "Após a participação na prova internacional, Lucas Baltazar terá ainda a oportunidade de integrar um estágio de alto rendimento com alguns dos melhores atletas de cadetes do mundo, que decorrerá até ao dia 11 de fevereiro, proporcionando uma experiência de elevado valor técnico e formativo."

Em paralelo, com esta chamada à Seleção Nacional, o Clube Naval do Funchal "volta a estar em destaque com a convocatória do árbitro César Nicola, que foi igualmente chamado para integrar a equipa de arbitragem da Taça da Europa de Cadetes, em Roma", salienta.

O CNF acredita que "estas convocações representam um motivo de orgulho" para a instituição e para "o desporto nacional, reforçando o reconhecimento do trabalho desenvolvido por atletas, técnicos e agentes desportivos", conclui.