Muita diversão e folia no concerto de Carnaval da Orquestra Clássica da Madeira

Um momento de pura diversão e folia. É como se pode descrever o Concerto de Carnaval da Orquestra Clássica da Madeira, com Luís Andrade e Alberto Sousa, que decorreu esta tarde, no Centro de Congressos da Madeira (Casino).

O público vibrou com a proposta deste concerto, onde os músicos da Orquestra Clássica da Madeira, os jovens instrumentistas e da dança dos cursos profissionais do Conservatório-Escola das Artes da Madeira se vestiram a rigor. Com a sala completamente esgotada, havendo uma procura imediata dos ingressos para este concerto, a sala do Centro de Congressos da Madeira vibrou não só com a música apresentada mas também com as gargalhadas vindas do público.

Neste concerto, que foi dirigido pela maestro convidado Luís Andrade, o público mergulhou numa atmosfera de boa disposição à qual esteve associado o mundo de magia da música, com um repertório que foi cuidadosamente seleccionado para esta ocasião com obras clássicas, obras operáticas e algumas obras conhecidas de referência para tenor, com a destacada voz do tenor madeirense Alberto Sousa, havendo a oportunidade do público também intervir, proporcionando uma experiência sensorial e presencial inesquecível.

Para este concerto tão especial, a Orquestra apresentou-se com uma formação sinfónica com 59 instrumentistas dos quais, através da parceria entre a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, entidade gestora da Orquestra, e o Conservatório – Escola das Artes da Madeira, 16 são alunos do Curso Profissional de Instrumentista. Neste concerto, participaram também 8 alunos do Curso Profissional de Interprete de Dança Contemporânea e, na área logística do concerto, 13 alunos do Curso Profissional de Instrumentista que estiveram envolvidos com a equipa técnica da nossa entidade, todos do Conservatório.

Foi há pouco mais de duas décadas, por iniciativa do maestro Rui Massena, que se instituiu este formato de concerto de Carnaval, sendo já uma tradição incontornável da programação da Orquestra, e já reconhecido como uma das mais importantes iniciativas desta época de folia, existindo a par dos cortejos de Carnaval.