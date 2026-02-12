Espectáculo de teatro musical 'História Alegre de Portugal' no 'Baltazar Dias'
Iniciativa solidária do Conservatório visa apoiar o Núcleo Regional Madeira - Liga Portuguesa Contra o Cancro
O Conservatório - Escola das Artes da Madeira e o Núcleo Regional Madeira - Liga Portuguesa Contra o Cancro apresentam a 6 e 7 de Março o espectáculo de teatro musical 'História Alegre de Portugal'.
A peça estará em cena no Teatro Municipal Baltazar Dias às 20 horas do dia 6 e às 16 e 19 horas do dia 7 de Março.
A iniciativa é de cariz solidário já que todo o valor resultante da venda de bilhetes reverterá a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro.
Os bilhetes estão à venda na Ticketline e na bilheteira física do Teatro Municipal do Funchal. Doentes oncológicos têm 50% de desconto mediante a apresentação do cartão do Núcleo Regional da Liga.
De Viriato a apedrejar romanos ao som de 'Cai Neve em Nova Iorque', à tragédia de D. Pedro e Inês de Castro em versão novela mexicana, ou à tempestade rumo à Índia ao som de 'Sete Mares'. 'História Alegre de Portugal'