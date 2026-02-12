Espectáculo de teatro musical 'História Alegre de Portugal' no 'Baltazar Dias'

O Conservatório - Escola das Artes da Madeira e o Núcleo Regional Madeira - Liga Portuguesa Contra o Cancro apresentam a 6 e 7 de Março o espectáculo de teatro musical 'História Alegre de Portugal'.

A peça estará em cena no Teatro Municipal Baltazar Dias às 20 horas do dia 6 e às 16 e 19 horas do dia 7 de Março.

A iniciativa é de cariz solidário já que todo o valor resultante da venda de bilhetes reverterá a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Os bilhetes estão à venda na Ticketline e na bilheteira física do Teatro Municipal do Funchal. Doentes oncológicos têm 50% de desconto mediante a apresentação do cartão do Núcleo Regional da Liga.