Escola da Camacha fica ‘nova’ até Março

"A escola ficará a partir de Março com todas as condições de conforto para os seus alunos." Com esta afirmação, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, assinalou, esta sexta-feira, a visita aos trabalhos de reabilitação e eficiência energética em curso na Escola Básica com Pré-Escolar e Creche Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior, na Camacha, inseridos no projecto da eficiência energética em edifícios públicos da Madeira.

O investimento, realizado com verbas do PRR, ultrapassa os 2 milhões de euros e inclui a substituição da iluminação por LED, abastecimento parcial através de energia solar — cobrindo cerca de 50% dos consumos da escola — e isolamento térmico e acústico das cerca de 150 janelas existentes. Albuquerque justificou o investimento com o propósito de "criar condições de operacionalidade funcional em termos de energia, em termos de isolamento e conforto para os estudantes e para os professores e neste momento este investimento fica concluído em Março", garantiu.

O presidente destacou que esta intervenção faz parte de um conjunto de medidas destinadas a reduzir custos energéticos e melhorar a eficiência das escolas da Madeira:

"Estamos a fazer um conjunto de intervenções nas escolas no sentido de garantir melhor operacionalidade e redução de custos em termos de energia, substituição dos LEDs e dos painéis e também garantir que os alunos e os professores e os edifícios escolares têm melhores condições para a eficiência e para a aprendizagem."

Albuquerque recordou ainda obras significativas realizadas durante os seus governos:

"As três escolas que nós fizemos, as mais importantes, foram a escola da Ribeira Brava – Padre Manuel Álvares, que foi totalmente nova, a escola do Porto Santo, praticamente nova e a Escola Ângelo Augusto da Silva. Neste momento, temos um conjunto de intervenções a programar, por exemplo, a construção de auditórios, mas tudo é feito de forma estruturada e planeada."

A visita, acompanhado do secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, e da secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, permitiu ao Governo Regional acompanhar o desenvolvimento das obras e reafirmar a aposta na modernização do parque escolar, garantindo melhores condições para alunos, professores e a comunidade educativa, além de maior sustentabilidade energética nos edifícios públicos.