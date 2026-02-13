Tomás Lacerda marca presença no Open Surf Yerbabuena

Tomás Lacerda, atleta português de surf e stand up paddle, volta à competição internacional, nos dias 14 e 15 de Fevereiro, ao participar no Open Surf Yerbabuena, que terá lugar em Barbate, Cádiz (Espanha).

A prova, disputada na conhecida onda de Yerbabuena, reúne surfistas de elevado nível num dos picos mais consistentes da região andaluza, reconhecido pelas suas direitas longas e de qualidade, características que se adequam ao estilo de surf do atleta madeirense.

Motivado para mais um desafio competitivo, Tomás encara esta etapa com uma abordagem focada no prazer de surfar e na expressão do seu surf, sem pressão associada aos resultados:

Estou muito motivado e desejoso de competir. Yerbabuena é uma onda boa para o meu surf e vou encarar este campeonato sem pressão, com a intenção de demonstrar o meu surf em cada onda. Sou feliz pelo surf em si, não pelos resultados". Tomás Lacerda

O atleta destaca ainda a importância do apoio contínuo da sua estrutura pessoal e profissional.

Quero agradecer aos meus treinadores, patrocinadores e à minha família por estarem sempre ao meu lado. Entro nesta prova confiante e entusiasmado, pronto para mais uma excelente época desportiva". Tomás Lacerda

Esta participação marca o início da época competitiva de 2026, num percurso que Tomás Lacerda divide entre o surf e o stand up paddle, mantendo uma presença regular em competições nacionais e internacionais.