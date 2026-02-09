Conservatório organiza XXIII Estágio da OJ.COM

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode irá organizar, de 6 a 11 de Abril, na Região Autónoma da Madeira, o XXIII Estágio da Orquestra de Jovens dos Conservatórios Oficiais de Música (OJ.COM), que reunirá 78 alunos selecionados entre 198 candidatos provenientes de 11 conservatórios públicos de música de Portugal continental e das regiões autónomas.

A edição de 2026 do estágio da OJ.COM assinala a quinta realização do projecto na Região Autónoma da Madeira, com organização do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode.

Esta edição volta a contar, pela segunda vez, com a direcção artística do professor e maestro Francisco Loreto.





