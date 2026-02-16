Porto do Funchal recebe quase 11 mil pessoas esta segunda-feira
O Porto do Funchal vive esta segunda-feira um dos dias mais movimentados da semana, com a escala de três navios de cruzeiro e mais de 11 mil pessoas a passar pelo Terminal de Cruzeiros.
Segundo a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM), logo pelas 6 horas, chegou o AIDAcosma proveniente de Las Palmas, com 6.511 passageiros e 1.429 tripulantes, seguindo às 22:30 horas para Santa Cruz de Tenerife, no itinerário da rota Cruise Atlantic Islands (CAI), com escalas em Santa Cruz de Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, Funchal e Las Palmas.
Pelas 7 horas, aportou o Azura vindo de Santa Cruz de Tenerife, com 3.354 passageiros e 1.142 tripulantes, permanecendo 15 horas na Madeira antes de partir para Fuerteventura, num cruzeiro de duas semanas com paragens na Madeira, Fuerteventura, La Palma, Lanzarote e Gran Canaria.
O navio de luxo La Laperouse, da Ponant Cruises, chegou ao meio-dia para pernoitar, transportando 162 passageiros e 119 tripulantes, partindo na amanhã, 17 de Fevereiro, às 18 horas para Safi, em Marrocos.