Já arrancou a I Feira de Artesanato do Porto Santo

A primeira edição do Festival de Artesanato do Porto Santo realiza-se de hoje até ao próximo dia 22 de Fevereiro, domingo, o hotel Navigator Colombus Porto Santo, com a participação de 20 expositores.

"Os artesãos vão poder demonstrar a todos aqueles que nos visitam e também aos locais, os produtos que fabricam, porque o porto-santense é bom não só gastronomia, no ambiente, como também somos bons no nosso artesanato", sublinhou José António Castro da Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo (AICTPS).

Castro considera que actualmente os artesãos do Porto Santo "estão praticamente sozinhos", e, por isso, a Associação criou esta iniciativa, que conta com uma forte adesão.

O dirigente também acrescentou que o objectivo passa por, no futuro, leva esta iniciativa a outros pontos da ilha dourada.

O I Festival de Artesanato do Porto Santo é realizado numa parceria do Hotel Navigator Colombus e a AICTPS, com a colaboração do município no apoio logístico.