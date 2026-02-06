Estratégia Alimentar do Funchal chegou a mais de 21 mil pessoas

A Estratégia Alimentar do Funchal - SEMEAR atingiu 55% de execução, com 33 das 60 medidas propostas, num período correspondente a metade do ciclo de implementação. No total, esta estratégia alcançou mais de 21 mil pessoas, tendo sido realizadas 375 acções de literacia alimentar, 64 showcookings e publicados 19 flyers com mais de 76 receitas, entre outros eventos de sensibilização.

Este é o balanço intercalar do SEMEAR, apresentado hoje, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal pela vereadora Helena Leal. A autarca afirma que o resultado evidencia um progresso consistente e um compromisso claro do Município em promover um sistema alimentar mais saudável, sustentável e inclusivo no concelho do Funchal.

Estas iniciativas têm contribuído para o reforço da participação cívica e para a adopção de práticas alimentares mais conscientes. O nosso objectivo é dotar as pessoas de mais conhecimento, uma ferramenta essencial para que possam ser os principais agentes de promoção da saúde. Helena Leal

Segundo nota à imprensa, o SEMEAR estrutura-se em cinco eixos estratégicos - Educação, Sustentabilidade, Inclusão, Comércio Local/Produção e Trabalho em Rede -, apresentando níveis de execução diferenciados, mas com medidas já em desenvolvimento em todos os domínios. Destacam-se o eixo da Inclusão, com uma taxa de execução de 87,5%, e o eixo do Trabalho em Rede, com 71%. O eixo da Educação atinge 68%, o da Sustentabilidade 50% e o do Comércio Local/Produção 15%.

Helena Leal salientou a importância do envolvimento dos parceiros, afirmando que a Estratégia Alimentar do Funchal é um compromisso coletivo que define um rumo comum. Para consolidar os resultados e garantir o sucesso das próximas fases, sublinhou ser fundamental manter um esforço contínuo, ajustando estratégias sempre que necessário.

A autarca recorda que a Estratégia Alimentar do Funchal tem sido reconhecida, a nível nacional e internacional, como uma boa prática por diversas entidades e instituições, que enaltecem e valorizam o trabalho desenvolvido em prol dos munícipes. A SEMEAR foi distinguida com o prémio 'Projecto do Ano 2025', na categoria de Nutrição Comunitária e Saúde Pública, promovido anualmente pela revista Viver Saudável. Foi ainda classificada como Boa Prática, com a atribuição do Selo de Ouro - a distinção máxima - pela Rede Nacional para a Alimentação Equilibrada e Sustentável (RNAES).

A Estratégia Alimentar alcançou também o 5.º lugar na 8.ª edição do Prémio de Boas Práticas de Participação, promovido pela Rede de Autarquias Participativas, em 2024, tendo ainda sido reconhecida pelo Pacto de Milão sobre Política de Alimentação Urbana como uma das três melhores práticas na promoção de um futuro alimentar sustentável. Este reconhecimento foi igualmente destacado pela FAO - Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura.