Porto do Funchal recebe 4.806 passageiros em dia com três escalas
Três navios de cruzeiro fazem esta quinta-feira escala no Porto do Funchal, trazendo 4.806 passageiros e 1.813 tripulantes para passar o dia na Madeira, numa operação que movimentou 37 táxis, 59 viaturas ligeiras e 42 autocarros.
O primeiro a chegar, foi o Queen Victoria que começou as manobras de entrada no Porto do Funchal pelas 7 horas. Numa escala agenciada pela Blatas, o navio da Cunard chegou do porto britânico de Southampton e prossegue viagem Às 21 horas, em direção a Santa Cruz de La Palma. O navio, que navega com 2.931 passageiros e 954 tripulantes, está no início de uma viagem de duas semanas que começou domingo em Southampton e termina nesse mesmo porto, a 22 de Fevereiro. Depois do Funchal, tem previstas escalas em La Palma, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote e Lisboa antes de regressar ao Reino Unido.
Um pouco mais tarde, pelas 9 horas, chegou o Marella Explorer 2, com 1.746 passageiros e 754 tripulantes, para uma escala de 13 hora agenciada pela Agência Ferraz. Está a realizar uma viagem de uma semana no itinerário da Cruise Atlantic Islands (CAI), com paragens em Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, Madeira, Lanzarote e Fuerteventura.
Já o Wind Star, agenciado pela Blatas, tinha a chegada prevista para a noite de quarta-feira, mas as condições de mar em porto não garantiam a entrada em segurança. O navio regressou ao mar, e fez nova tentativa ao início da tarde desta quinta-feira. Chegou a atracar no Cais 6 durante 15 minutos, mas voltou a partir devido à forte ondulação. Deverá regressar ao final do dia, para o lugar do Queen Victoria onde conta passar a noite.
Se correr como programado, segue viagem sexta-feira, às 17 horas, para Lanzarote, com 129 passageiros e 105 tripulantes. Está numa viagem de 10 dias no itinerário CAI, com escalas em Tenerife, La Gomera, La Palma, Lanzarote e Gran Canaria, além da Madeira.
As condições de mar afectaram também a operação do AIDAluna, que também na noite de quarta-feira teve trocar o Cais 6 pela pontinha, para poder concluir o embarque de 110 passageiros e 11 tripulantes e realizar abastecimentos. Tinha a partida prevista para as 19h30, mas só deixou o Funchal já depois da meia-noite.
Amanhã, sexta-feira, o Funchal recebe a visita do Bolette.