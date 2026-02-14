Segunda sessão na Madeira quase esgota em 24 horas

A procura pelos bilhetes para o espectáculo de stand-up comedy “Verificando se Você é Humano”, de Ricardo Araújo Pereira, tem sido intensa. Segundo a produção, a segunda sessão está quase esgotada em menos de 24 horas, evidenciando o forte interesse do público madeirense.

A primeira sessão esgotou em menos de oito horas:

Como o DIÁRIO revelou em primeira mão, o humorista vem à Madeira em Junho, numa tour que marca o seu primeiro registo totalmente a solo.

O espectáculo tem co-produção da SO Prod (Summer Opening Produções), que tem vindo a apostar em eventos de grande alcance na Região, incluindo nomes como Pedro Sampaio, Orochi, Chico da Tina, Von Di, Más Influências (DJ Set), Corvo, Joana Marques e o tributo “As Guerreiras do K-Pop”.

Licenciado em Comunicação Social, Ricardo Araújo Pereira começou a carreira no Jornal de Letras e destacou-se em 2003 com o grupo Gato Fedorento. Atualmente, apresenta formatos de comentário humorístico na SIC Notícias e no canal generalista do grupo Impresa, publica livros de crónicas e participa em podcasts, consolidando-se como uma das principais vozes do humor português contemporâneo.

O humorista descreve o espectáculo como um regresso às origens e um desafio criativo intenso:

Na verdade, foi assim que eu comecei. Ou seja, a primeira vez que eu me apresentei ao público, a fazer fosse o que fosse, em meu nome próprio, foi stand-up e depois tive umas coisas para fazer e agora vamos a isso outra vez Ricardo Araújo Pereira

A estreia regional do espectáculo ‘Verificando se Você é Humano’ acontece a 26 e 27 de Junho, no Centro de Congressos da Madeira. Os ingressos para dia 26 estão disponíveis na MEO Blueticket e nos locais habituais.