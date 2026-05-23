Pai detido por abuso sexual dos filhos em Aveiro

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, informa através de um comunicado, que "identificou e deteve um homem de 54 anos, pela presumível autoria de crimes de abuso sexual de crianças, agravados, ocorridos, pelos menos, desde o ano de 2025 até à presente data, em Aveiro".

A nota remetida, explica que "as vítimas são dois irmãos, do sexo masculino e feminino, actualmente, com 13 e 14 anos." A Polícia Judiciária acrescenta que "os abusos ocorreram na casa de morada de família, pelo próprio pai, aproveitando este os momentos em que se encontrava sozinho com cada um deles."

Após o decorrer da investigação e "reunida a prova indiciária tida por necessária, no sentido de confirmar os factos denunciados, procedeu-se à detenção do arguido fora de flagrante delito, na sequência do cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo DIAP de Aveiro", indica.

O detido ficou em prisão preventiva.