Guerreiras do K-pop, princesas e super-heróis invadem Placa Central

O Carnaval das Crianças no Funchal saiu à rua esta sexta-feira, 13 de Fevereiro, trazendo cerca de mil pequenos foliões mascaradas ao centro da cidade.

A dominar o tema dos disfarces estão as protagonistas das Guerreiras do K-Pop, inspiradas no universo do sucesso global da Netflix, com as clássicas princesas DA Disney e os super-heróis da Marvel e DC Comics, logo a seguir nas preferências dos mais pequenos.

A ajudar à festa estão também os palhaços Axé e Fininho, que arrancaram muitas gargalhadas à pequenada logo no arranque do certame.

O cortejo propriamente dito teve início às 11 horas no Jardim Municipal, percorrendo a Avenida Arriaga em direcção à Sé Catedral, enchendo as ruas de cor e animação.

O desfile é acompanhado pelo som vibrante da Banda Municipal de Câmara de Lobos e da Banda Municipal da Ribeira Brava, pela energia contagiante de personagens, mascotes e artistas que tornam este momento ainda mais especial.

O evento faz parte do programa oficial de Carnaval da Madeira, que decorre de 11 a 22 de Fevereiro de 2026, incluindo também o Carnaval Solidário no mesmo dia e o famoso Cortejo Trapalhão.

Hoje multiplicam-se ainda os cortejo das escolas nos vários concelhos da Região.