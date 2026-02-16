Sismo ao largo da Madeira

Um sismo de magnitude 2.0 na escala de Richter foi registado, ontem à tarde, ao largo da ilha da Madeira.

Segundo os dados disponibilizados pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), o abalo ocorreu a 35 km de profundidade às 18h10 deste domingo, 15 de Fevereiro.

Dada a sua distância, profundidade e intensidade, este apenas terá sido sentido pelos sismógrafos do IPMA.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excepcional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).